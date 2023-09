UNIVERSAL MUSIC GROUP ET DEEZER LANCENT LE PREMIER MODÈLE DE STREAMING MUSICAL CENTRÉ SUR L'ARTISTE (Artist-Centric)

Santa Monica et Paris, le 6 septembre 2023 - Universal Music Group (UMG), leader mondial du divertissement musical, et Deezer, l'une des plus grandes plateformes

indépendantes de streaming musical, annoncent aujourd'hui le lancement d'un modèle de streaming centré sur l'artiste, conçu pour mieux rémunérer les artistes et la musique que les

fans apprécient le plus. Deezer lancera ce nouveau modèle de rémunération en France au quatrième trimestre 2023 et d'autres marchés suivront.



Les deux entreprises ont développé ce nouveau modèle dans le cadre de leur collaboration annoncée précédemment, en utilisant leurs analyses approfondies de leurs données pour

développer un modèle économique qui reflète mieux la valeur réelle de la relation fan/artiste.



La collaboration pour lancer un modèle centré sur l'artiste est motivée par le fait que les deux entreprises reconnaissent que le modèle actuel de streaming musical doit être réimaginé.

Alors que le streaming a été l'avancée technologique la plus importante dans le domaine de la musique depuis de nombreuses années, l'afflux de contenus qui ne génèrent pas

d’engagement significatif, y compris de contenus non musicaux, a nécessité une réévaluation de l'approche adoptée par les plateformes, les labels et les artistes pour favoriser un

écosystème musical dynamique.