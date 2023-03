Universal Music Group et Deezer annoncent une initiative visant à explorer une nouvelle approche du streaming centrée sur les artistes et les fans

Santa Monica et Paris, le 15 mars 2023 - Universal Music Group (UMG), leader mondial du divertissement musical et Deezer, l'une des plus grandes plateformes indépendantes de

streaming musical au monde, annoncent aujourd'hui une initiative entre les deux entreprises visant à étudier de nouveaux modèles économiques potentiels pour le streaming musical qui reconnaissent davantage la valeur créée par les artistes.



Grâce à cette collaboration, UMG et Deezer entendent mettre au point de nouvelles méthodes pour rémunérer de manière globale les artistes et les auteurs-compositeurs pour la

valeur qu'ils créent et pour réimaginer et actualiser le modèle d'engagement pour les utilisateurs de Deezer et les artistes qu'ils aiment. Deezer a été l'une des premières plateformes

à s'engager à explorer des modèles de paiement alternatifs afin de s'assurer que les artistes soient rémunérés de manière équitable. Cette initiative souligne l'engagement continu et

inébranlable de l'entreprise à faire progresser ces efforts sur l'ensemble de sa plateforme.