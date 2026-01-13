Universal Music confie à Hannah Poferl un rôle de premier plan dans le domaine des données

Universal Music Group UMG.AS a nommé mardi Hannah Poferl au poste de directrice des données pour superviser sa stratégie mondiale de développement de l'audience et d'engagement à l'aide de données et d'intelligence artificielle.

Hannah Poferl rejoint UMG après avoir passé plus de dix ans au New York Times NYT.N , où elle occupait le poste de directrice des données depuis 2021. Elle rendra compte au directeur opérationnel d'UMG, Boyd Muir, avec effet immédiat.

Cette décision souligne l'importance croissante des données dans l'industrie musicale, où les chiffres du streaming et les mesures des médias sociaux sont de plus en plus exploités pour aider les artistes et les labels à se rapprocher de leurs fans.

"L'approche ambitieuse et réfléchie de l'organisation en matière d'innovation, y compris l'IA, reflète une clarté d'objectif et un respect de la créativité que j'apprécie profondément", a déclaré Mme Poferl dans un communiqué.

Son arrivée intervient alors qu'UMG multiplie les initiatives technologiques pour rester compétitif dans le paysage musical dominé par l'IA. Au début du mois, le label s'est associé à Nvidia NVDA.O pour utiliser son infrastructure d'IA et former des modèles de recommandations personnalisées.

En novembre, Bloomberg News a rapporté qu'UMG, Sony Music et Warner Music WMG.O avaient accordé une licence pour leurs catalogues à Klay, une startup de streaming musical qui permettra aux utilisateurs de refaire des chansons à l'aide de l'IA.