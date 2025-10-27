Universal Health Services dépasse ses estimations de bénéfices trimestriels grâce à une hausse de la demande de soins médicaux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Universal Health Services UHS.N a dépassé les estimations de Wall Street pour le bénéfice du troisième trimestre lundi, grâce à une demande constante de services de soins médicaux dans ses hôpitaux, ce qui a fait bondir ses actions de 6% dans les échanges prolongés.

Les assureurs de santé ont signalé une demande élevée et une augmentation des coûts dans le cadre de la Loi sur les soins abordables, également connue sous le nom d'Obamacare, et des plans Medicaid pour les personnes à faible revenu, des tendances qui devraient profiter aux opérateurs hospitaliers.

Pour le trimestre clos le 30 septembre, l'opérateur hospitalier basé à King of Prussia, en Pennsylvanie, a déclaré un bénéfice ajusté de 5,69 dollars par action, dépassant les estimations de 4,84 dollars par action, selon les données de LSEG.

La semaine dernière, HCA Healthcare HCA.N a également dépassé les estimations de bénéfices trimestriels , bien qu'il ait noté que les volumes de Medicaid sont restés faibles et ont été compensés par la force de son activité Medicare.

UHS a déclaré que ses résultats incluaient un remboursement de 90 millions de dollars avant impôts lié à un programme de paiement Medicaid nouvellement approuvé par l'État à Washington, D.C. Le paiement couvrait les services fournis au cours de l'année écoulée et ne faisait pas partie de ses prévisions antérieures.

Cependant, la société a également pris une charge de 35 millions de dollars avant impôts pour augmenter les réserves pour les passifs auto-assurés en raison des tendances défavorables des demandes d'indemnisation.

Les admissions ajustées dans les mêmes établissements ont augmenté de 2 % dans les hôpitaux de soins aigus au cours du trimestre, tandis que les admissions dans les établissements de soins de santé comportementale ont augmenté de 0,5 %.

La société a revu à la hausse ses prévisions de revenus pour 2025, les situant entre 17,31 et 17,45 milliards de dollars, contre une fourchette précédente comprise entre 17,10 et 17,31 milliards de dollars. Les analystes prévoient en moyenne des recettes de 17,21 milliards de dollars en 2025.

Le conseil d'administration de la société a également autorisé une augmentation de 1,5 milliard de dollars de son plan de rachat d'actions.