Unity fait un bond ; Piper Sandler relève sa note à "surpondérer"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 décembre - ** Les actions du fabricant de logiciels de jeux vidéo Unity Software U.N augmentent de 4,12 % à 2,02 $ dans les échanges de pré-marché

** Piper Sandler relève la valeur de Unity Software de "neutre" à "surpondérer", citant l'accélération de la croissance de son activité de publicité sur Vector

** La société de courtage a également relevé son objectif de cours à 59 $ contre 43 $, ce qui représente une hausse de 20,4 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Sous la direction du directeur général Matt Bromberg, Unity a mis en place des améliorations de produits, y compris "Unity Vector Ads" - son principal réseau publicitaire mobile - qui a augmenté d'environ 15 % par rapport au trimestre précédent au 2T25 et de 17 % par rapport au trimestre précédent au 3T25, selon la société de courtage

** 16 des 29 sociétés de courtage considèrent l'action comme un "fort achat" ou un "achat", 12 comme un "maintien" et 1 comme une "vente"; le PT médian est de 46 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action a progressé de 118 % depuis le début de l'année