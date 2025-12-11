 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Unity fait un bond ; Piper Sandler relève sa note à "surpondérer"
information fournie par Reuters 11/12/2025 à 13:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 décembre - ** Les actions du fabricant de logiciels de jeux vidéo Unity Software U.N augmentent de 4,12 % à 2,02 $ dans les échanges de pré-marché

** Piper Sandler relève la valeur de Unity Software de "neutre" à "surpondérer", citant l'accélération de la croissance de son activité de publicité sur Vector

** La société de courtage a également relevé son objectif de cours à 59 $ contre 43 $, ce qui représente une hausse de 20,4 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Sous la direction du directeur général Matt Bromberg, Unity a mis en place des améliorations de produits, y compris "Unity Vector Ads" - son principal réseau publicitaire mobile - qui a augmenté d'environ 15 % par rapport au trimestre précédent au 2T25 et de 17 % par rapport au trimestre précédent au 3T25, selon la société de courtage

** 16 des 29 sociétés de courtage considèrent l'action comme un "fort achat" ou un "achat", 12 comme un "maintien" et 1 comme une "vente"; le PT médian est de 46 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action a progressé de 118 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

PIPER SANDLER
365,710 USD NYSE +2,31%
UNITY SOFTWARE
48,970 USD NYSE -1,03%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / FOCKE STRANGMANN )
    Croissance allemande : plusieurs instituts abaissent leurs prévisions pour 2026
    information fournie par Boursorama avec Media Services 11.12.2025 14:29 

    Une perte de compétitivité, la bureaucratie et la compétition chinoise sont cités comme des facteurs de la crise que traverse l'Allemagne. L'économie allemande devrait poursuivre sa traversée du désert en 2026, après deux années de récession et une quasi stagnation ... Lire la suite

  • Le logo Adobe (Crédit: / Adobe Stock)
    Adobe entre performance trimestrielle solide et prévision de marge décevante
    information fournie par AOF 11.12.2025 14:20 

    (AOF) - Adobe a dévoilé des résultats solides. Au quatrième trimestre, l'éditeur de logiciels d'édition et de marketing a réalisé un bénéfice net de 1,86 milliard de dollars, ou 4,45 dollars par action, contre 1,68 milliard de dollars de dollars ou 3,70 dollars ... Lire la suite

  • ( AFP / OZAN KOSE )
    Turquie: la banque centrale abaisse son taux directeur de 1,5 point, à 38%
    information fournie par Boursorama avec AFP 11.12.2025 14:17 

    La banque centrale turque a abaissé jeudi son principal taux directeur de 39,5% à 38%, à la faveur du ralentissement de l'inflation. "Les indicateurs avancés du dernier trimestre montrent que le niveau de la demande continue de soutenir le processus de désinflation", ... Lire la suite

  • figurine bourse investisseur (Crédits: Adobe Stock)
    Six questions essentielles pour les investisseurs en 2026
    information fournie par TRIBUNE LIBRE 11.12.2025 14:17 

    Commentaire de BNY À l'approche de 2026, les investisseurs évoluent dans un marché qui semble à la fois familier et fondamentalement différent. La croissance est inégale mais conserve encore un potentiel d'expansion. La technologie transforme la productivité, bien ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank