Unitree bondit de près de 500% lors de son IPO, un tournant pour la robotique chinoise

par Samuel Shen et Eduardo Baptista

Unitree 688836.SS , le fabricant de robots humanoïdes le plus en vue de Chine, a fait une entrée en Bourse (IPO) fulgurante mercredi, le cours de son titre ayant été multiplié par près de six lors de ses débuts à Shanghai.

L'opérationmarque un tournant pour la robotique dans le pays, alors que le secteur devient un terrain d’affrontement clé dans la guerre technologique sino-américaine.

Unitree, en concurrence avec Boston Dynamics (filiale de Hyundai) et Tesla TSLA.O , a attiré l’attention du monde entier avec ses robots capables de courir, danser et pratiquer les arts martiaux. Bien que peu de ses machines aient une utilisation commerciale, l'entreprise est rentable.

Si Unitree n'est pas le premier fabricant chinois de robots humanoïdes à lancer son IPO, celle-ci devrait donner le ton à la multitude de sociétés nationales qui s’apprêtent à entrer en Bourse.

L'AVANTAGE DU PRÉCURSEUR Le titre, introduit mercredi à 150,8 yuans (19,29 euros) sur l'indice technologique STAR Market, a terminé la séance en hausse de 460% à 883,87 yuans, mais en léger repli après avoir bondi à un record de 1.100 yuans à l'ouverture. L'opération valorise Unitree à environ 50 milliards de dollars (43,08 milliards d'euros).

Cette performance, qui dépasse largement la moyenne des IPO chinoises réalisées depuis le début de l'année, survient alors même que les valeurs technologiques du pays sont à la peine, l'indice CSI 300 .CSI300 des grandes capitalisations ayant fini en baisse de 3% mercredi.

Elle renforce l'avantage de précurseur d'Unitree, dans un secteur où la plupart des entreprises sont déficitaires, selon William Xin, président de Spring Mountain Pu Jiang Investment Management.

"À ce stade précoce de la concurrence, quiconque parvient à entrer en bourse et bénéficie d’une visibilité peut s’approprier les ressources et s’assurer une pérennité", a-t-il déclaré.

LES FUTURS PRODUITS EXCLUS DU MARCHÉ US Alors que les investisseurs chinois se sont empressés de se ruer sur le titre, d’autres ont fait remarquer que certaines des ventes d'Unitree à ce jour étaient ponctuelles et que peu de ses robots étaient utilisés dans des contextes commerciaux. Bon nombre de ses appareils sont vendus à des instituts de recherche et à des universités.

De plus, en juillet, la Commission fédérale américaine des communications (FCC) a interdit l’importation des futurs modèles de robots humanoïdes et quadrupèdes fabriqués à l’étranger, y compris ceux d’Unitree, citant des raisons de sécurité nationale.

Cela prive l'entreprise d’un marché considérable, alors qu'elle est devenue un emblème de la capacité de la Chine à se développer dans de nouveaux secteurs hautement stratégiques, même si certains produits ont d’abord été développés aux États-Unis.

En juin, le Pentagone a ajouté Unitree à une liste d’entreprises militaires chinoises, la qualifiant de "contributeur à la base industrielle de défense chinoise".

Cette désignation ne constitue pas une sanction à proprement parler, mais limite l’utilisation future de la technologie d’Unitree par l’armée américaine. Unitree a déclaré que ses robots étaient destinés à un usage civil.

Environ 10% du capital d'Unitree a été mis en vente lors de l’introduction en Bourse, permettant de lever environ 900 millions de dollars, et le fondateur Wang Xingxing continue de détenir environ un cinquième de la société. Sa fortune personnelle a été propulsée à plus de 12 milliards de dollars sur le papier.

(Rédigé par Samuel Shen à Shanghai et Eduardo Baptista à Pékin ; Version frnaçaise Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)