UNITI : RESULTATS DU PREMIER SEMESTRE 2023

RESULTATS DU PREMIER SEMESTRE 2023



UNITI AFFICHE UNE CROISSANCE SOLIDE DE SES RÉSULTATS MALGRÉ DES MARCHÉS IMMOBILIERS DÉGRADÉS



CHIFFRE D’AFFAIRES SEMESTRIEL EN HAUSSE DE +6,5 % À 72,3 M€



EBITDA EN PROGRESSION DE +26,5 % À 8,4% DU CHIFFRE D’AFFAIRES

GRÂCE À LA BONNE MAÎTRISE DES MARGES ET DES CHARGES



STRUCTURE FINANCIÈRE MAÎTRISÉE AVEC UN GEARING DE 1,9 À FIN JUIN 2023, IDENTIQUE À FIN 2022



CARNET DE COMMANDES EN PROGRESSION A 1 500 M€ À FIN JUIN 2023



Le Conseil d'administration du Groupe UNITI, promoteur immobilier de référence et spécialiste du parcours résidentiel accessible à tous, a procédé le 27 octobre 2023 à l’examen et à l’arrêté des comptes consolidés pour le premier semestre clos le 30 juin 2023.