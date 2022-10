UNITI : RESULTATS DU PREMIER SEMESTRE 2022

- UNITI CONFIRME SA CAPACITÉ À DÉLIVRER UNE CROISSANCE FORTE ET RENTABLE MALGRÉ UN ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE PLUS DIFFICILE

- CROISSANCE DE +60% DU CHIFFRE D’AFFAIRES SEMESTRIEL À 67,9 M€

- RESILIENCE DE L’EBITDA À 7,1% DU CA DANS UN CONTEXTE DE MONTEE EN CHARGE DES COUTS DE STRUCTURE ET DE TENSIONS INFLATIONNISTES

- STRUCTURE FINANCIÈRE RENFORCÉE ET ENDETTEMENT MAITRISE

- BACKLOG DE 1 100 M€ À FIN JUIN 2022 POUR ENVIRON 6 500 LOGEMENTS À LIVRER SUR LES 3 PROCHAINES ANNÉES

- NOUVELLES OPPORTUNITÉS DE DÉPLOIEMENT AVEC LE RÉFÉRENCEMENT PAR GRAND PARIS AMÉNAGEMENT

- OBJECTIF DE CHIFFRE D’AFFAIRES SUPERIEUR A 150 M€ EN 2022



Le Conseil d'administration du Groupe UNITI, promoteur immobilier de référence et spécialiste du parcours résidentiel accessible à tous, a procédé à l’examen et à l’arrêté des comptes consolidés pour le premier semestre clos le 30 juin 2022.