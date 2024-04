UNITI : RESULTATS ANNUELS 2023

RESULTATS ANNUELS 2023





UNITI AFFICHE DES RÉSULTATS SOLIDES FACE À LA CRISE IMMOBILIÈRE ET POURSUIT SON DÉVELOPPEMENT PROMETTEUR



CHIFFRE D’AFFAIRES 2023 EN CROISSANCE DE +6,7 % À 160,7 M€



PROGRESSION DE L’EBITDA DE +2,6 % À 12,0 M€, SOIT 7,5 % DU CHIFFRE D’AFFAIRES, GRÂCE À LA BONNE MAÎTRISE DES MARGES ET DES CHARGES



STRUCTURE FINANCIÈRE MAÎTRISÉE AVEC UN GEARING DE 2,1 À FIN 2023



CARNET DE COMMANDES À FIN 2023 EN PROGRESSION À 1 600 M€ (+5%)





Le Conseil d'administration du Groupe UNITI, acteur de référence de l'immobilier résidentiel abordable pour tous, a procédé le 25 avril 2024 à l’examen et à l’arrêté des comptes consolidés pour l’exercice clos le 31 décembre 2023.