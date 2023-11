UNITI renforce ses ressources financières pour soutenir son développement : succès d’une nouvelle émission obligataire EURO PP de 13 M€ auprès de CAPSSA

UNITI, promoteur immobilier, spécialiste du parcours résidentiel pour tous, annonce avoir finalisé le 31 octobre 2023 une nouvelle émission obligataire sous forme de placement privé d’un montant de 13 millions d’euros, intégralement souscrite par la Caisse de prévoyance du personnel de la Sécurité sociale et assimilés (CAPSSA). A travers cette seconde opération, CAPSSA confirme son intérêt pour le modèle du logement abordable destiné aux seniors, développé avec succès par UNITI et AQUARELIA.



Afin de financer le développement attendu de ses activités, UNITI renforce significativement ses ressources financières et se donne les moyens de financer sa croissance.



Cette émission senior conforte la structure de financement du Groupe et sa capacité à obtenir de nouvelles sources de financement moyen/long terme et diversifiées pour soutenir sa stratégie de développement durable sur le marché du logement résidentiel pour les séniors.