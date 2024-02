UNITI REJOINT L'ACCÉLÉRATEUR RSE LEADER OCCITANIE CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC-ROUSSILLON

UNITI, promoteur immobilier, spécialiste du parcours résidentiel pour tous, intègre la promotion 2024 du programme « Accélérateur RSE » déployé par le réseau Leader Occitanie et la Caisse d’Épargne Languedoc-Roussillon.

Leader Occitanie, réseau régional des entreprises en croissance maîtrisée, et la Caisse d’Épargne Languedoc-Roussillon ont retenu la candidature d’UNITI pour intégrer la 2ème promotion du programme « Accélérateur RSE » dont l’objet est d’accompagner et de conseiller les entreprises de la région Occitanie dans la mise en œuvre de leur stratégie en matière de Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE).

Cette sélection, qui témoigne de l'engagement d’UNITI à concevoir et à produire des espaces de vie abordables pour tous et à chaque étape de la vie en intégrant les enjeux environnementaux dans la pratique de ses activités, permettra à UNITI d’enrichir et de développer sa stratégie en matière de RSE et d’accélérer dans sa mise en œuvre.