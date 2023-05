UNITI réalise avec succès une émission obligataire de type Euro PP de 10,6 M€ pour accompagner sa forte croissance

UNITI, promoteur immobilier, spécialiste du parcours résidentiel pour tous, annonce avoir réalisé avec succès une émission obligataire format Euro PP d'un montant nominal de 10,6 M€.

Les obligations d’une valeur nominale de 100.000 euros affichent une maturité de 5 ans, avec une échéance en mai 2028 et un coupon annuel fixe de 8 %. Elles sont admises aux négociations sur Euronext Access à Paris à compter du 5 mai 2023.

Cette émission senior non sécurisée donne à UNITI un accès au marché de l’Euro PP et conforte le Groupe dans l’obtention de nouvelles sources de financement moyen/long terme et diversifiées pour soutenir sa stratégie de développement durable sur le marché du logement résidentiel accessible à tous.