UNITI, PRIMONIAL REIM FRANCE ET AQUARELIA CONCRETISENT LEUR PARTENARIAT STRATEGIQUE A TRAVERS LA LIVRAISON ET L’OUVERTURE DE 10 RÉSIDENCES SERVICES SENIORS DE NOUVELLE GENERATION

UNITI, promoteur immobilier, spécialiste du parcours résidentiel pour tous, PRIMONIAL REIM, acteur majeur de la gestion d’actifs immobiliers en Europe et AQUARELIA, gestionnaire de Résidences Services Seniors (RSS), annoncent la livraison et l’ouverture au premier semestre 2023 de quatre nouvelles RSS de nouvelle génération.



Ces réalisations s’inscrivent dans le cadre du contrat de partenariat stratégique de long terme conclu en juillet 2020 et de l’acquisition par PRIMONIAL REIM France auprès d’UNITI (VEFA Bloc) de 10 RSS, toutes exploitées par AQUARELIA.



Ces projets permettent aux trois partenaires de concrétiser et soutenir une vision commune du logement abordable destiné aux seniors en recherche d’une solution résidentielle « tout compris » la plus alignée avec leurs revenus.