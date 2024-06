UNITI NOMME HERVÉ LE DAIN AU POSTE DE DIRECTEUR DE LA PROMOTION IMMOBILIÈRE

UNITI, acteur de référence de l'immobilier résidentiel abordable pour tous, est heureux d'annoncer la nomination d’Hervé Le Dain au poste nouvellement créé de Directeur de la Promotion Immobilière.



Sous la supervision de Stéphane Oria, Président Directeur Général du Groupe UNITI, Hervé Le Dain sera chargé d’animer et de superviser le réseau d’agences UNITI ainsi que la Direction en charge des Grands Projets & Consultations, et de coordonner la stratégie de développement de ce réseau sur le marché de l’immobilier résidentiel conventionné et géré. Dans ce cadre, Hervé Le Dain jouera un rôle central dans le développement des relations avec les principaux clients et partenaires clés du Groupe, et notamment les collectivités locales, les propriétaires fonciers, les bailleurs sociaux, ainsi que les investisseurs institutionnels.