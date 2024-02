UNITI, LAUREAT DES CHAMPIONS DE LA CROISSANCE POUR LA DEUXIÈME ANNÉE CONSÉCUTIVE

UNITI, promoteur immobilier spécialiste du parcours résidentiel pour tous, monte en puissance dans le palmarès « Les champions de la croissance 2024 », publié par le journal Les Echos et l’institut Statista, en se classant à la 14ème place dans son secteur d’activité « Immobilier » (20ème en 2023).



Publié pour la huitième année consécutive, le palmarès 2024 des Champions de la Croissance, met à l’honneur les 500 entreprises françaises indépendantes les plus dynamiques, ayant enregistré une croissance significative de leur chiffre d’affaires sur la période 2019-2022. Cette enquête multisectorielle s'est imposée comme un baromètre important du climat des affaires en France et notamment du secteur immobilier.



Pour la seconde fois, ce palmarès honore le Groupe UNITI, qui est la 217ème entreprise française et la 14ème du secteur Immobilier à avoir enregistré la plus forte croissance sur la période de référence (2019-2022). Avec un chiffre d’affaires de 150,6 millions d’euros en 2022, UNITI a enregistré au cours de ces trois dernières années une croissance annuelle moyenne de +29 % et a doublé ses effectifs, soit une performance sensiblement supérieure à la moyenne du secteur.