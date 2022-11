UNITI lance la construction d’un ensemble immobilier, L’ECRIN

Une opération emblématique mixte, située rue Tabarly, dans le quartier de La Vallée Mouton à Saint-Benoît (Vienne)

165 logements et 8 287 m² de surfaces totales

Une illustration concrète de la vision du parcours résidentiel pour tous par UNITI, du logement social à la Résidence Services Seniors abordable



UNITI, acteur national de premier plan du logement conventionné et des résidences gérées, a procédé, ce vendredi 25 novembre 2022, à la pose de la première pierre de l’ECRIN, en présence de Bernard PETERLONGO, Maire de la Ville de Saint-Benoît, Vice-Président du Grand Poitiers et de Stéphane ORIA, Président Directeur Général d’UNITI. La livraison de ces résidences est prévue en 2024.