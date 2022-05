UNITI clôture avec succès son augmentation de capital et

lève 7,98 M€ pour renforcer sa structure financière

et financer sa croissance





UNITI (Euronext Growth Paris - FR0012709160 - ALUNT) (la « Société »), promoteur immobilier de référence au service de la mixité sociale, annonce aujourd’hui le succès de son augmentation de capital par voie d’offre au public et avec délai de priorité des actionnaires (l’« Augmentation de Capital »).



Le produit de l’Augmentation de Capital est destiné à fournir à la Société des moyens financiers supplémentaires pour soutenir l’accélération de sa croissance. Les fonds levés lui permettront ainsi de renforcer sa structure financière en vue de i) développer sa présence sur l’ensemble du territoire national à travers notamment le développement de nouvelles agences régionales, et ii) lancer plusieurs programmes sécurisés de son pipeline de projets en développement, en particulier sur les marchés dynamiques du logement résidentiel géré et des résidences services seniors.



Le montant brut de l’Augmentation de Capital (prime d’émission incluse) s’élève à 7 980 000 euros et se traduit par l’émission de 2 800 000 actions nouvelles (les « Actions Nouvelles ») au prix de 2,85 euros par action.