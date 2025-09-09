UnitedHealth voit 78 % de ses membres adhérer à des régimes d'assurance-maladie très bien notés

(Actualisation des actions au paragraphe 2, ajout des actions d'autres assureurs au paragraphe 8) par Sriparna Roy

UnitedHealth UNH.N s'attend à ce qu'environ 78 % de ses membres soient inscrits dans les plans d'assurance Medicare les mieux notés l'année prochaine, conformément à ses attentes, a déclaré le premier assureur de santé américain dans un dépôt mardi.

Les actions de la société ont augmenté de 3,21 % à 330,52 $, car une forte adhésion aux régimes les mieux notés signifierait des paiements plus importants de la part du gouvernement à l'assureur, et les paiements de bonus peuvent valoir des centaines de millions ou des milliards de dollars.

L'estimation des adhésions aux plans Medicare Advantage 4 étoiles ou plus, qui couvrent les Américains âgés de 65 ans ou plus, est conforme aux attentes de la société et aux performances historiques, a déclaré UnitedHealth.

Les prévisions de la société, qui sont basées sur un examen préliminaire, sont meilleures que ce que certains investisseurs craignaient, selon au moins trois analystes.

Toutefois, ces prévisions sont publiées avant que les Centers for Medicare and Medicaid Services ne publient les données relatives à la classification par étoiles pour 2026, qui peuvent influencer le choix des assurés et déterminer les niveaux de remboursement de l'État.

Ces données, attendues généralement en octobre, auront un impact sur les revenus des assureurs en 2027.

Alors que presque tous les assureurs cherchent à améliorer leurs marges, la notation des étoiles reste un domaine qui pourrait faire dérailler leurs efforts, a déclaré Lisa Gill, analyste chez J.P. Morgan.

Les actions d'autres assureurs santé tels qu'Elevance

ELV.N ont augmenté de 1,3 % à 312,01 $, tandis qu'Alignment Healthcare ALHC.O a gagné près de 4,7 % à 16,98 $ dans les premiers échanges.

Medicare Advantage a été un moteur de croissance pour les assureurs santé, mais la hausse des coûts médicaux et le resserrement des remboursements gouvernementaux ont pesé sur les bénéfices.

Les hauts responsables de UnitedHealth rencontreront les investisseurs et les analystes cette semaine, selon le dossier déposé par la société.

La société devrait également réaffirmer ses prévisions de bénéfices ajustés pour 2025. En juillet, elle prévoyait un bénéfice ajusté par action d'au moins 16 $ pour l'année entière, après avoir suspendu ses prévisions antérieures en mai.

UnitedHealth est aux prises avec des coûts élevés et des enquêtes fédérales , et est sous pression pour regagner la confiance des investisseurs.