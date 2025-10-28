UnitedHealth revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices pour 2025 et s'attend à ce que les activités liées à Medicaid subissent des pressions en 2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

UnitedHealth prévoit une croissance en 2026, tandis que Hemsley dirige le redressement de l'entreprise

Les coûts médicaux restent élevés, mais conformes aux attentes de l'entreprise

Le chiffre d'affaires trimestriel de l'unité de services de santé Optum est resté stable

UnitedHealth Group UNH.N a relevé ses prévisions de bénéfices annuels mardi et a déclaré qu'il visait un retour à la croissance en 2026 qui devrait s'accélérer en 2027, dans un signe que les efforts de redressement sous la direction du nouveau directeur général Stephen Hemsley gagnaient du terrain.

UnitedHealth a déclaré qu'elle fournirait des prévisions pour 2026 en janvier, mais Stephen Hemsley a déclaré aux analystes et aux investisseurs lors d'une conférence téléphonique pour discuter des résultats que la société se positionne pour une "croissance durable et accélérée en 2026 et au-delà".

Malgré l'optimisme de l'entreprise, les actions de UnitedHealth sont restées à peu près stables mardi.

Les dirigeants de la société ont déclaré que le chemin vers la reprise de son activité Medicaid pour les Américains à faible revenu serait plus difficile, et s'attendent à ce que le décalage entre les taux de paiement et les coûts des services médicaux se prolonge probablement tout au long de l'année prochaine.

Stephen Hemsley, qui est redevenu directeur général en mai après avoir dirigé l'entreprise de 2006 à 2017, s'est efforcé de regagner la confiance des investisseurs et des consommateurs après une période difficile pour UnitedHealth, marquée par le meurtre d'un cadre supérieur, une hausse inattendue des coûts médicaux, une enquête fédérale et la colère des Américains à l'égard des pratiques du secteur de l'assurance.

Il a été recruté dans le cadre d'un remaniement de la direction après que l'entreprise a manqué ses prévisions de bénéfices en plus de dix ans en avril.

Malgré les difficultés externes liées aux plans Medicaid, le directeur général a déclaré: "Je suis convaincu que nous retrouverons une croissance solide des bénéfices l'année prochaine, grâce à la rigueur opérationnelle et à une tarification plus prudente".

L'entreprise a déclaré que la santé comportementale, les médicaments spécialisés et les services de santé à domicile ont continué à entraîner des coûts plus élevés au cours du troisième trimestre pour les plans Medicaid.

La société prévoit maintenant un bénéfice ajusté de 2025 d'au moins 16,25 $ par action, en hausse par rapport à sa prévision précédente d'au moins 16,00 $, et au-dessus de l'estimation des analystes de 16,20 $ par action, selon les données de LSEG.

"Dans l'ensemble, les résultats, l'augmentation des prévisions de bénéfice par action (BPA) et les commentaires de la direction ont tous été très encourageants, suggérant un retour potentiel à la tendance historique de l'entreprise de battre et de réviser à la hausse ses prévisions", a déclaré Daniel Barasa, gestionnaire de portefeuille chez Gabelli Funds.

Les analystes prévoient en moyenne un bénéfice de 17,59 dollars par action en 2026.

Le nouveau directeur financier Wayne Devedyt a déclaré que la société réduirait le nombre de sites dans lesquels elle offre des services cliniques par l'intermédiaire d'Optum Health, son activité à la croissance la plus rapide, qui a récemment pesé sur la rentabilité.

Optum Health a vu son chiffre d'affaires baisser cette année, alors qu'elle signait des contrats d'assurance de grande envergure et qu'elle acceptait des membres onéreux qui utilisaient davantage les services.

L'évolution vers des plans avec un réseau de médecins plus étroit permettra de rétablir les marges bénéficiaires de l'unité, a déclaré Daniel Barasa.

LES COÛTS MÉDICAUX RESTENT ÉLEVÉS

Le conglomérat de soins de santé a déclaré qu'il continuait à voir des coûts élevés, auxquels le secteur est confronté depuis plus de deux ans.

UnitedHealth a commencé le processus de nettoyage de l'entreprise sous une nouvelle direction, et les résultats suggèrent que les tendances sont sur la bonne voie, a déclaré l'analyste d'Oppenheimer Michael Wiederhorn.

Pour le troisième trimestre, le ratio de pertes médicales de la société - le pourcentage des primes dépensées pour les soins médicaux - s'est établi à 89,9 %, conformément aux attentes de la société et aux estimations des analystes, qui étaient de 89,87 %. Les assureurs de santé visent généralement un ratio plus proche de 80 %.

Le chiffre d'affaires trimestriel de l'unité de services de santé Optum est resté stable par rapport à l'année précédente, à 25,9 milliards de dollars.

Le chiffre d'affaires d'Optum Rx, le gestionnaire de prestations pharmaceutiques de UnitedHealth, a augmenté de 16 % pour atteindre 39,7 milliards de dollars, en partie grâce à l'augmentation des volumes d'ordonnances.

Sur une base ajustée, la société a gagné 2,92 dollars par action pour le trimestre, dépassant de 13 cents l'estimation moyenne des analystes.