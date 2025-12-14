Chili: l'extrême droite aux portes de la présidence 35 ans après Pinochet

Montage photos du 11 décembre 2025 montrant la candidate de gauche à la présidentielle chilienne Jeannette Jara et son rival d’extrême droite José Antonio Kast ( AFP / Eitan ABRAMOVICH )

Les Chiliens ont voté dimanche pour élire leur prochain président, lors d'un scrutin où l'extrême droite est donnée favorite pour la première fois depuis la fin de la dictature d'Augusto Pinochet il y a 35 ans.

Crédité d'une large avance par les sondages, l'ultraconservateur José Antonio Kast, avocat de 59 ans, affronte Jeannette Jara, une communiste modérée représentant une vaste coalition de gauche.

Les bureaux de vote ont commencé à fermer à 18H00 locales (21H00 GMT), ouvrant la voie au dépouillement, au terme d'une journée marquée par de longues files d'attente pour ce scrutin obligatoire. Près de 16 millions d'électeurs étaient appelés à départager les deux candidats.

Le candidat d'extrême droite en est à sa troisième tentative d'accéder à la présidence. Après avoir voté à Paine, à 40 km au sud de Santiago, il a été applaudi par une foule scandant "Kast, président".

Il a promis de rechercher l'unité, dans un pays très polarisé. "Le vainqueur (de l'élection) devra être la présidente ou le président de tous les Chiliens", a-t-il dit.

Sa rivale de gauche, issue des rangs du Parti communiste, a déclaré aspirer à "un meilleur avenir pour le Chili, un pays où la haine et la peur ne soient pas au premier plan".

L'ex-député Kast, catholique pratiquant et père de neuf enfants, a fait campagne sur la lutte contre la criminalité et la promesse d'expulser les près de 340.000 migrants en situation irrégulière, pour la plupart des Vénézuéliens.

En face, Jeannette Jara, 51 ans, ex-ministre du Travail du président sortant Gabriel Boric, promet l'augmentation du salaire minimum et la défense des retraites.

Au premier tour mi-novembre, les deux candidats ont obtenu chacun un quart des suffrages, avec une légère avance pour la gauche. Mais mis ensemble, les candidats de droite ont totalisé 70%.

- Sécurité et immigration -

Des militaires patrouillent dans un bureau de vote pour le second tour de présidentielle au Chili, à Santiago le 13 décembre 2025 ( AFP / EITAN ABRAMOVICH )

Arturo Huichaqueo, un chauffeur de taxi de 57 ans, a voté Jara "pour ne pas perdre en matière sociale", alors que Kast défend une baisse drastique de la dépense publique.

Francesca Duran, étudiante en anthropologie de 20 ans, a fait le même choix, ne voulant pas voter pour "un fasciste".

Pour Ursula Villalobos, femme au foyer de 44 ans, ce qui compte, "davantage que les prestations sociales, c'est le travail, la sécurité. Que les gens puissent sortir de chez eux sans avoir peur".

La criminalité et l'immigration irrégulière sont en tête des préoccupations des Chiliens, devant les difficultés économiques liées à une croissance atone.

Le candidat à la présidence du Chili, José Antonio Kast, du Parti républicain, parle aux côtés de son épouse Maria Pia Adriasola devant un bureau de vote à Paine, au sud de Santiago, le 14 décembre 2025 ( AFP / Javier TORRES )

"Le pays s'effondre", répète à l'envi José Antonio Kast, candidat du Parti républicain qu'il a fondé en 2019.

Les experts parlent de perceptions en décalage avec la réalité, dans un pays qui connaît une hausse des enlèvements et de l'extorsion mais reste l'un des plus sûrs d'Amérique latine.

Pendant cette campagne, José Antonio Kast, opposé à l'avortement même en cas de viol ainsi qu'au mariage homosexuel, a mis en sourdine ses positions les plus conservatrices.

L'ancienne présidente de gauche Michelle Bachelet (2006-2010 puis 2014-2018), sur les rangs pour devenir secrétaire générale des Nations unies, a dit dimanche espérer "que les citoyens auront la parole pour que (certains) droits non seulement ne reculent pas, mais ne soient pas non plus démantelés".

- "Pinochet sans uniforme" -

Le discours sécuritaire de la droite et de l'extrême droite au Chili trouve d'autant plus d'écho que le gouvernement de gauche sortant a généré des frustrations.

La candidate de gauche à la présidentielle du Chili, Jeannette Jara, dépose son bulletin de vote lors du second tour de l'élection présidentielle à Santiago, le 14 décembre 2025 ( AFP / RODRIGO ARANGUA )

La révolte de 2019 pour davantage d'égalité sociale, marquée par des violences, a été "très traumatisante" et, conjuguée à la pandémie, elle a produit "un mouvement vers le conservatisme", relève la politologue Claudia Heiss.

Cecilia Mora, une retraitée de 71 ans votant à gauche, voit en Kast "un Pinochet sans uniforme", dans un pays où la dictature a fait 3.200 morts et disparus entre 1973 et 1990.

L'ultraconservateur, dont le père a servi dans l'armée allemande pendant la Seconde guerre mondiale, a soutenu la dictature et assuré que si Augusto Pinochet était en vie, il voterait pour lui.