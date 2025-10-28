UnitedHealth revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices pour 2025 et envisage une croissance pour 2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

UnitedHealth UNH.N a relevé mardi ses prévisions de bénéfices annuels après avoir publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, l'assureur santé américain ayant maîtrisé les coûts médicaux.

Au début de l'année, l'entreprise avait considérablement réduit ses prévisions, ce qui avait fait chuter ses actions.

Stephen Hemsley, le nouveau directeur général, a été sous pression pour regagner la confiance des investisseurs et des consommateurs à la suite d'une hausse inattendue des frais médicaux et de la colère des Américains face au prix élevé des soins de santé.

Stephen Hemsley, qui a remplacé plusieurs cadres de longue date, a été nommé au début de l'année dans le cadre d'un remaniement de la direction.

"Nous restons concentrés sur le renforcement des performances et le positionnement pour une croissance durable et accélérée en 2026 et au-delà, et nos résultats de ce trimestre reflètent une exécution solide vers cet objectif", a déclaré Stephen Hemsley.

Pour le troisième trimestre clos le 30 septembre, le taux de sinistres médicaux de la compagnie - le pourcentage des primes dépensées pour les soins médicaux - s'est établi à 89,9 %, ce qui était conforme aux attentes de la compagnie. Les assureurs visent un ratio proche de 80 %.

Les analystes s'attendaient en moyenne à ce que la société publie un ratio de 89,87 %, selon les données de LSEG.

Les revenus trimestriels de son unité de services de santé Optum sont restés stables d'une année sur l'autre, à 25,9 milliards de dollars.

Le chiffre d'affaires d'Optum Rx, le gestionnaire de prestations pharmaceutiques de UnitedHealth, a augmenté de 16 % pour atteindre 39,7 milliards de dollars, grâce à l'augmentation des volumes d'ordonnances des nouveaux clients et à la croissance des clients existants.

Le géant de la santé prévoit désormais que le bénéfice ajusté par action en 2025 sera d'au moins 16,25 dollars, contre une estimation précédente d'au moins 16,00 dollars. Ce chiffre est supérieur à l'estimation moyenne des analystes, qui est de 16,20 dollars par action.

Sur une base ajustée, la société a réalisé un bénéfice de 2,92 $ par action pour le trimestre, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 2,79 $.