UnitedHealth: report du délai pour la fusion avec Amedisys

(CercleFinance.com) - UnitedHealth et Amedisys ont annoncé avoir reporté le délai en vue de la finalisation de leur projet de fusion, un rapprochement qui rencontre pour l'instant l'opposition du Département américain de la Justice (DoJ).



Cette nouvelle intervient alors que l'administration avait engagé le mois dernier une action antitrust au civil, aux côtés des Etats de Maryland, de l'Illinois, du New Jersey et de New York, sur cette opération évaluée à quelque 3,3 milliards de dollars.



Dans son communiqué, le DoJ avait déclaré s'inquiéter des conséquences de la transaction, qui pourrait selon lui éliminer la concurrence sur le secteur des soins de santé à domicile et de la gériatrie.



Depuis le rachat l'an dernier par UnitedHealth d'une partie des activités de LHC, les deux groupes figurent parmi les trois principaux acteurs du marché américain, souligne Washington.



Dans un avis financier diffusé hier soir, UnitedHealth et Amedisys ont informé la Securities and Exchange Commission (SEC) américaine avoir conclu un accord de renonciation afin de prolonger la date butoir initialement fixée d'ici à la fin de l'année.



Aux termes de ces nouvelles dispositions, la fusion devrait être bouclée dans les dix jours suivant la décision finale de la justice américaine et d'ici au 31 décembre 2025 au plus tard.



Le montant de l'indemnité de rupture a été fixé à 275 millions de dollars, voire à 325 millions en cas d'échec de l'atteinte de certaines étapes réglementaires concernent les cessions d'actifs.





