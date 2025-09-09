UnitedHealth prévoit une majorité de membres dans les plans Medicare les mieux notés en 2026

UnitedHealth UNH.N s'attend à ce que la plupart de ses membres soient inscrits dans des plans d'assurance Medicare les mieux notés l'année prochaine, conformément à ses attentes, a déclaré le premier assureur de santé américain dans un dépôt mardi.

Les actions de la société ont augmenté de près de 4 % pour atteindre 332,80 dollars dans les échanges avant la mise sur le marché, étant donné qu'une forte adhésion à des plans avec des étoiles plus élevées signifierait des paiements plus importants du gouvernement à l'assureur, et les paiements de bonus peuvent valoir des centaines de millions ou des milliards de dollars.

La société s'attend à ce qu'environ 78 % de ses adhérents soient des plans Medicare à 4 étoiles ou plus, destinés aux Américains âgés de 65 ans ou plus, sur la base de son examen préliminaire.

Cela correspond à ses attentes et aux performances historiques, a déclaré la société.

Toutefois, ces prévisions précèdent la publication par les Centers for Medicare and Medicaid Services des données relatives à la classification par étoiles pour 2026, qui peuvent influencer le choix des assurés et déterminer les niveaux de remboursement de l'État.

Medicare Advantage a été un moteur de croissance pour les assureurs santé, mais la hausse des coûts médicaux et le resserrement des remboursements publics ont pesé sur les bénéfices.

Les hauts responsables de UnitedHealth rencontreront les investisseurs et les analystes cette semaine, selon les documents déposés par la société.

La société devrait également réaffirmer ses prévisions de bénéfices ajustés pour 2025. En juillet, elle prévoyait un bénéfice ajusté par action d'au moins 16 dollars pour l'ensemble de l'année, après avoir suspendu ses prévisions antérieures en mai.

Comme d'autres assureurs, UnitedHealth a dû faire face à des coûts plus élevés. Stephen Hemsley, qui a repris ses fonctions de directrice générale, doit regagner la confiance des investisseurs alors que l'entreprise est confrontée à des difficultés financières et à des problèmes de réputation apparus après que la directrice générale de son unité d'assurance maladie a été abattue dans une rue de New York en décembre.