Brésil: grandes manifestations contre une loi sur l'immunité des parlementaires
information fournie par AFP 22/09/2025 à 02:51

Concert durant une manifestation à Rio de Janeiro contre une proposition de loi sur l'immunité des parlementaires, le 21 septembre 2025 ( AFP / Bruno KAIUCA )

Des dizaines de milliers de personnes ont manifesté dimanche au Brésil contre une proposition de loi prévoyant une immunité accrue des parlementaires, et la possibilité d'une amnistie pour l'ex-président d'extrême droite Jair Bolsonaro, condamné à 27 ans de prison pour tentative de coup d'Etat.

Le mouvement s'est transformé en concert à Rio de Janeiro, où les icônes de la musique brésilienne Caetano Veloso, Gilberto Gil et Chico Buarque ont performé sur l'emblématique plage de Copacabana devant quelque 40.000 personnes.

A Sao Paulo, coeur économique du pays, une foule de taille similaire -- 42.000 selon un groupe de recherche de l'université de Sao Paulo (USP) -- a défilé sur l'avenue Paulista.

Aux cris "Sans amnistie" et à renfort de pancartes "Plus jamais de dictature" ou encore "Le Congrès est une honte nationale", des Brésiliens ont battu le pavé dans une trentaine de villes.

"Nous sommes ici pour protester contre ce Congrès, qui est composé de criminels, d'assassins, de corrompus, tous déguisés en politiciens, et qui composent une loi pour se protéger!", dénonce Aline Borges, à Brasilia.

Certains avaient revêtus des chemises rouges du parti du président de gauche Luiz Inácio Lula da Silva, d'autres s'étaient enroulés dans le drapeau brésilien, devenu ces dernières années emblème des partisans de l'extrême droite de Jair Bolsonaro.

La proposition de loi dénoncé par le gouvernement mais approuvé mardi par la chambre des députés prévoit que le Parlement donne son accord -- par un vote à bulletin secret -- pour toute poursuite judiciaire contre un de ses élus, dans un pays miné par les scandales de corruption.

Le président de la chambre des députés, Hugo Motta, a présenté cette possible loi comme une protection contre les abus judiciaires.

Le texte a au contraire suscité la colère d'artistes sur les réseaux sociaux.

"Une fois de plus, les artistes mobilisent le peuple pour demander la justice dans ce pays", a réagi Yasmin Aimee Coelho Pessoa, étudiante en sociologie de 20 ans présente au concert à Rio.

Le ministre de la Justice Ricardo Lewandowski a lui estimé que "le crime organisé pourrait s'infiltrer au sein du Parlement".

La colère a grandi mercredi quand les législateurs ont approuvé le traitement en urgence d'un autre texte visant à amnistier des centaines de personnes condamnées pour avoir pris part aux émeutes de Brasilia le 8 janvier 2023.

Ce jour-là, des milliers de sympathisants de Jair Bolsonaro avaient saccagé les lieux de pouvoir, réclamant une intervention militaire pour déloger Lula du pouvoir, une semaine après son investiture.

Les plus proches alliés de M. Bolsonaro comptent faire en sorte que l'amnistie concerne aussi l'ex-président (2019-2022).

Lula a pour sa part promis d'opposer son veto à tout projet d'amnistie.

