UnitedHealth nomme Scott Gottlieb, ancien commissaire de la FDA, à son conseil d'administration

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'éléments de contexte dans les paragraphes 5 à 7)

UnitedHealth Group UNH.N a déclaré mardi qu'il avait nommé l'ancien commissaire américain de la Food and Drug Administration, Scott Gottlieb, à son conseil d'administration, avec effet immédiat.

Scott Gottlieb, qui a occupé le poste de commissaire de la FDA de 2017 à 2019, a démissionné brusquement en 2019 et a rejoint le conseil d'administration du fabricant américain de médicaments Pfizer PFE.N plus tard dans l'année.

"J'espère tirer parti de mon expérience pour soutenir les fournisseurs dans leur prestation de soins non seulement plus innovants, mais aussi plus abordables, et qui améliorent les résultats pour les patients et les communautés", a déclaré Scott Gottlieb dans un communiqué.

Scott Gottlieb était bien considéré par les défenseurs de la santé publique et a obtenu un soutien bipartisan pour ses efforts visant à limiter l'utilisation des e-cigarettes aromatisées par les jeunes, à accélérer les délais d'approbation des médicaments génériques bon marché afin d'accroître la concurrence et de faire baisser les prix des médicaments.

Avant de prendre la tête de la FDA, il était investisseur et consultant dans le domaine de la santé et siégeait au conseil d'administration de plusieurs entreprises.

Cette décision intervient alors que le plus grand assureur santé des États-Unis cherche à rétablir la confiance des actionnaires et des consommateurs ( ) sous la houlette du directeur général de retour, Stephen Hemsley, après une période agitée marquée par le meurtre d'un cadre supérieur, une enquête fédérale et la colère de l'opinion publique à l'égard des pratiques de l'industrie.

Autrefois considérée comme une entreprise fiable, UnitedHealth s'efforce de se remettre des conséquences de deux échecs trimestriels consécutifs et du retrait de ses perspectives annuelles en début d'année, alors que le secteur est confronté à la flambée des coûts médicaux et aux déficits de ses plans soutenus par le gouvernement.