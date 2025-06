UnitedHealth Group va verser un dividende malgré sa situation

(AOF) - UnitedHealth Group a annoncé que son conseil d’administration avait autorisé le versement d’un dividende en espèces de 2,21 dollars par action le 24 juin prochain. Cette décision intervient alors que le cours de bourse du spécialiste de l’assurance et des services de santé a chuté de 40,45 % depuis le 1er janvier. L’actualité des dernières semaines a été particulièrement peu porteuse pour UnitedHealth Group.

La société a dans un premier temps annoncé le départ surprise de son président-directeur général et a suspendu ses objectifs annuels.

En outre, elle a été victime d'une enquête du média The Guardian, qui l'accuse d'avoir versé des milliers de dollars de primes à des maisons de retraite pour réduire les transferts hospitaliers des résidents malades pour réduire ses coûts, et les Centers for Medicare & Medicaid Services ont annoncé une intensification significative de leurs efforts d'audits pour éviter les fraudes et abus dans les programmes fédéraux de santé outre-Atlantique.

