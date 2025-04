UnitedHealth Group révise à la baisse son objectif de bénéfice par action 2025

(AOF) - UnitedHealth Group s'inquiète de l'augmentation des activités de soins au sein de sa division Medicare Advantage, notamment dans les services médicaux et ambulatoires, ainsi que des changements imprévus dans le profil des membres d'Optum Health. Par conséquent, le spécialiste de l'assurance et des services de santé table désormais sur un bénéfice par action compris entre 24,65 et 25,15 dollars, contre une précédente fourchette allant de 28,15 à 28,65 dollars.

Pourtant, au premier trimestre, le groupe a vu son bénéfice d'exploitation croître de 15,2 %, à 9,1 milliards de dollars, tandis que son chiffre d'affaires a progressé de 9,82 %, pour s'élever à 109,6 milliards de dollars.

AOF - EN SAVOIR PLUS