UnitedHealth Group relève son objectif de bénéfice net par action annuel

(AOF) - UnitedHealth Group a fait mieux que prévu au troisième trimestre avec un bénéfice par action ajusté de 2,92 dollars, contre des attentes à 2,81 dollars. Parallèlement, les revenus trimestriels se sont élevés à 113,16 milliards de dollars, alors que le consensus était de 113,04 milliards de dollars. En revanche, la marge a atteint seulement 2,1%, loin des 5,6% d’il y a un an. Avec ces données globalement encourageantes, la compagnie d’assurance santé américaine a relevé certains de ses objectifs financiers annuels.

Elle table désormais sur un bénéfice net d'au moins 14,90 dollars par action, et un bénéfice net ajusté d'au moins 16,25 dollars par titre. Précédemment, elle visait respectivement 14,65 et 16 dollars par action.

