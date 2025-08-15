UnitedHealth bondit après que Warren Buffett a parié sur la reprise

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

L'investissement de Buffett fait grimper l'action de UnitedHealth de près de 12 %

*

UnitedHealth fait face à des défis: hausse des coûts, enquête fédérale, cyberattaque

*

Le changement de directrice générale vise à restaurer la confiance et la crédibilité des investisseurs

(Remaniement complet, modification du titre et du premier paragraphe, ajout de puces, mise à jour des actions, ajout de commentaires d'investisseurs au paragraphe 15) par Mariam Sunny et Shashwat Chauhan

Les actions de UnitedHealth Group UNH.N ont bondi de plus de 13% vendredi après que Berkshire Hathaway

BRKa.N du milliardaire Warren Buffett a acheté 5 millions d'actions de la société, donnant ainsi un coup de pouce aux investisseurs qui pensent que le conglomérat de la santé va se redresser sous l'impulsion de sa nouvelle directrice générale.

Les actions ont perdu près de la moitié de leur valeur au cours de l'année écoulée, la société ayant du mal à s'adapter à la hausse des coûts des soins de santé et aux modifications des plans de remboursement du gouvernement qui ont affecté ses activités d'assurance maladie et de soins aux patients Optum.

La nouvelle de la participation de Buffett, ainsi que les achats effectués par d'autres grands gestionnaires de fonds spéculatifs, suggèrent que les investisseurs estiment que l'action ne reflète pas actuellement ses perspectives à long terme. Toutefois, le redressement pourrait être lent, car UnitedHealth doit faire face à des milliards d'euros de coûts médicaux supplémentaires attendus au cours des prochains trimestres.

Le "vote de confiance" de Buffett valide la valeur à long terme de UnitedHealth, mais "(la direction de) doit regagner la confiance et la crédibilité auprès des investisseurs, et revenir à sa réputation de "beat-and-raise" du passé", a déclaré James Harlow, vice-président senior chez Novare Capital Management.

Cette année, UnitedHealth a manqué les objectifs de Wall Street en matière de bénéfices pendant deux trimestres consécutifs et a été contrainte de revoir à la baisse ses perspectives pour 2025 en mai, ce qui est rare pour une entreprise qui a longtemps été appréciée pour la croissance régulière de ses bénéfices. Elle a rétabli ses perspectives annuelles le mois dernier, mais les prévisions de bénéfices étaient bien en deçà des estimations déjà revues à la baisse par les analystes.

Les actions de la société se négocient actuellement à environ 15,8 fois les bénéfices prévisionnels, ce qui est inférieur à leur moyenne sur cinq ans, qui est de 19.

L'action a chuté de près de 40 % en 2025, ce qui en fait le titre le moins performant de l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI cette année.

Les gains de vendredi ont aidé le Dow à atteindre un record historique intrajournalier, tandis que les actions des rivaux Humana HUM.N , Elevance Health ELV.N et CVS Health

CVS.N ont augmenté plus modestement.

"Je suis un peu surpris par l'ampleur du mouvement des actions aujourd'hui, mais cela montre à quel point l'action et l'ensemble du secteur de l'assurance santé sont malmenés et peu appréciés", a déclaré Jeff Jonas, gestionnaire de portefeuille chez Gabelli Funds.

Au cours des deux dernières années, la société a dû faire face aux retombées d'une cyberattaque contre son unité technologique qui servait d'épine dorsale au système de santé américain, au meurtre du chef de son unité d'assurance en décembre et à une enquête fédérale sur ses plans de santé soutenus par le gouvernement.

En mai, la directrice générale Andrew Witty a brusquement démissionné face à l'aggravation des problèmes opérationnels, et Stephen Hemsley , qui avait dirigé l'entreprise de 2006 à 2017, a pris la relève.

L'OPPORTUNITÉ DE BUFFETT

Buffett est connu pour être un investisseur patient et opportuniste, qui investit massivement dans des entreprises en période de crise lorsqu'il y voit une valeur stratégique à long terme.

Il a investi massivement dans Occidental Petroleum OXY.N en 2019, alors que l'entreprise tentait de financer une fusion avec Anadarko Petroleum, et a continué à augmenter sa participation malgré la faible performance boursière de l'entreprise. Il a pris une participation dans la banque d'investissement Goldman Sachs GS.N au plus fort de la crise financière mondiale en 2008.

L'achat de Buffett est un réconfort psychologique pour de nombreux investisseurs qui considéraient UnitedHealth comme "intouchable", étant donné les turbulences massives de l'action au cours des derniers mois", a déclaré Kevin Gade, directeur de l'exploitation chez Bahl & Gaynor, l'investisseur de UnitedHealth.

Berkshire a déclaré dans un document déposé jeudi auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis qu'il possédait 5,04 millions d'actions UnitedHealth, d'une valeur d'environ 1,57 milliard de dollars, au 30 juin. Buffett a détenu environ 1,18 million d'actions de UnitedHealth entre 2006 et 2009, avant de vendre la totalité de sa participation en 2010.

Plusieurs autres fonds spéculatifs importants, dont Appaloosa Management de David Tepper, Lone Pine Capital et Two Sigma Investments, ont également acheté des actions de UnitedHealth, comme l'ont montré les dépôts réglementaires jeudi.

"Alors que UnitedHealth est toujours confronté à une grande incertitude, il est bon de voir que cette société d'investissement renommée pense également que le marché actualise des hypothèses qui sont trop pessimistes pour le long terme", a déclaré Julie Utterback, analyste chez Morningstar.