UnitedHealth bondit après le vote de confiance de Warren Buffett



par Mariam Sunny et Shashwat Chauhan

Les actions de UnitedHealth Group UNH.N ont bondi de plus de 11 % dans les échanges pré-marché vendredi, après qu'un nouvel investissement du milliardaire Warren Buffett, Berkshire Hathaway BRKa.N , ait renforcé la confiance des investisseurs dans le conglomérat de santé en difficulté.

L'entreprise fait face à de nombreux défis qui ont émergé au cours des deux dernières années, notamment la hausse des coûts, une enquête fédérale sur ses plans de santé soutenus par le gouvernement, une cyberattaque dans son unité technologique qui a affecté les informations personnelles de plus de 192 millions d'Américains, et l'assassinat du chef de son unité d'assurance en décembre.

Longtemps considérée comme une entreprise fiable, UnitedHealth n'a pas répondu aux attentes de Wall Street en matière de bénéfices au cours des deux derniers trimestres, et ses actions ont chuté de près de 46 % en 2025, ce qui en fait l'action la moins performante de l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI cette année.

Les actions étaient en hausse de 11 % à 301,46 $ dans les échanges de pré-marché.

Buffett a investi massivement dans des entreprises dans lesquelles il voyait une valeur stratégique à long terme, pendant leurs périodes de difficultés.

Il a investi massivement dans Occidental Petroleum OXY.N en 2019, alors que l'entreprise tentait de financer une fusion avec Anadarko Petroleum, et a continué à augmenter sa participation malgré la faible performance boursière de l'entreprise. Il a pris une participation dans la banque d'investissement Goldman Sachs GS.N au plus fort de la crise financière mondiale en 2008.

l'achat de Buffett est un réconfort psychologique pour de nombreux investisseurs qui considéraient UnitedHealth comme "intouchable", étant donné les turbulences massives de l'action au cours des derniers mois", a déclaré Kevin Gade, directeur de l'exploitation chez Bahl & Gaynor, l'investisseur de UnitedHealth.

Berkshire possédait 5,04 millions d'actions UnitedHealth d'une valeur d'environ 1,57 milliard de dollars au 30 juin, a indiqué la société dans un document déposé jeudi auprès de la Securities and Exchange Commission (Commission des valeurs mobilières des États-Unis). Buffett a détenu environ 1,18 million d'actions de UnitedHealth entre 2006 et 2009, avant de vendre l'intégralité de sa participation en 2010 dans le cadre d'un retrait plus large des assureurs de santé.

Plusieurs autres fonds spéculatifs importants, dont Appaloosa Management de David Tepper, Lone Pine Capital et Two Sigma Investments, ont également acheté des actions de UnitedHealth, comme l'ont montré les documents réglementaires déposés jeudi.

Bien que le "vote de confiance" de l'investissement de Buffett valide la valeur à long terme des actions de UnitedHealth, la "direction doit regagner la confiance et la crédibilité des investisseurs, et revenir à sa réputation d'antan", a déclaré James Harlow, vice-président senior de Novare Capital Management.

En mai, le directeur général Andrew Witty a brusquement démissionné en raison de pressions opérationnelles et financières croissantes, et Stephen Hemsley , qui avait dirigé l'entreprise de 2006 à 2017, a pris la relève.

Le mois dernier, la société a prévu un bénéfice ajusté par action pour l'ensemble de l'année d'au moins 16 dollars, bien en deçà de l'estimation déjà abaissée des analystes de 20,91 dollars.

Les actions de UnitedHealth se négocient actuellement à environ 15,8 fois les estimations de bénéfices à terme, en dessous de leur moyenne quinquennale de 19.

"La société de gestion de portefeuille de renom estime que le marché tient compte d'hypothèses trop pessimistes pour le long terme, ce qui est similaire à notre point de vue", a déclaré Julie Utterback, analyste chez Morningstar.

Les actions de ses rivaux Centene CNC.N , Humana HUM.N et Molina Healthcare MOH.N ont gagné entre 1,5 % et 4 % dans les échanges de pré-marché.

Berkshire a également annoncé jeudi de nouvelles participations dans le fabricant d'acier Nucor NUE.N , le fournisseur de produits de sécurité Allegion ALLE.N et l'annonceur de publicité extérieure Lamar Advertising LAMR.O . Nucor a bondi d 'environ 5 % à 151,46 dollars.