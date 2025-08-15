 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40
7 924,85
+0,69%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

UnitedHealth bondit après l'acquisition d'une nouvelle participation par Berkshire Hathaway
information fournie par Reuters 15/08/2025 à 11:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des prix, ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 3, contexte aux paragraphes 7 et 9, détails sur les autres nouveaux investissements de Berkshire au paragraphe 11)

Les actions de UnitedHealth Group UNH.N ont bondi de plus de 12 % dans les échanges avant bourse vendredi après que Berkshire Hathaway BRKa.N de Warren Buffett ait révélé un nouvel investissement dans l'assureur santé.

Berkshire possédait 5,04 millions d'actions UnitedHealth d'une valeur d'environ 1,57 milliard de dollars au 30 juin, a indiqué la société dans un document déposé auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis.

L'investissement intervient alors que les actions de l'entreprise ont été mises à mal par l'augmentation des coûts des soins de santé, une enquête du ministère américain de la justice sur ses pratiques de facturation, une cyberattaque et le meurtre de l'ancien cadre supérieur Brian Thompson en décembre.

"Alors que UnitedHealth est toujours confrontée à une grande incertitude, il est bon de voir que cette société d'investissement renommée pense également que le marché actualise des hypothèses trop pessimistes pour le long terme, ce qui est similaire à notre point de vue", a déclaré Julie Utterback, analyste chez Morningstar.

À la dernière clôture, l'action reste la moins performante de l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI depuis le début de l'année, avec une baisse de près de 46 %.

Le mois dernier, la société a prévu un bénéfice ajusté par action d'au moins 16 dollars pour l'ensemble de l'année, bien en deçà des estimations déjà revues à la baisse des analystes, tandis que le bénéfice du deuxième trimestre n'a pas non plus répondu aux attentes de Wall Street.

En mai, le directeur général Andrew Witt a brusquement démissionné en raison des pressions opérationnelles et financières croissantes, et Stephen Hemsley , qui a dirigé l'entreprise de 2006 à 2017, a pris la relève .

Les actions de UnitedHealth se négocient actuellement à environ 15,8 fois les estimations de bénéfices prévisionnels de la société, en dessous de leur moyenne quinquennale de 19.

Les actions étaient en hausse de12,6 % à 305,8 $ dans les échanges de pré-marché.Les sociétés concurrentes Centene CNC.N et Molina Healthcare MOH.N ont également progressé de plus de 4 % chacune.

Berkshire a également annoncé de nouvelles participations dans le fabricant d'acier Nucor NUE.N , le fournisseur de produits de sécurité Allegion ALLE.N et l'annonceur de publicité extérieure Lamar Advertising LAMR.O . Nucor a bondi de 5,8 % à 152,8 dollars.

Valeurs associées

ALLEGION
168,470 USD NYSE -0,68%
BERKSHIRE HATH RG-A
718 371,070 USD NYSE +0,37%
CENTENE
26,935 USD NYSE -0,46%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
44 911,26 Pts Index Ex -0,02%
LAMARADVTSREIT RG-A
121,2200 USD NASDAQ -0,23%
MOLINA HEALTHCAR
159,575 USD NYSE -0,99%
NUCOR
144,335 USD NYSE -1,05%
UNITEDHEALTH GRO
271,690 USD NYSE -0,07%
© 2025 Thomson Reuters.

