UnitedHealth augmente ses prévisions d'adhésion à son régime Medicare

9 septembre - ** Les actions de l'assureur santé UnitedHealth

UNH.N augmentent de 3.2 % à 331 $

** La société estime qu'elle aura environ 78% de ses membres Medicare Advantage dans des plans avec 4 étoiles ou plus, "ce qui est conforme à nos attentes et à la performance historique" ** Les actions d'autres assureurs de santé tels que CVS CVS.N augmentent de 2,1% à 71,47 $, Elevance ELV.N en hausse de 1,3% à 312,01 $ dans les premiers échanges

** Les CMS attribuent aux plans Medicare Advantage des notes de une à cinq étoiles pour aider les consommateurs à choisir parmi les plans

** La société réaffirme également ses prévisions de bénéfice ajusté pour 2025 d'au moins 16 $ par action