 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 747,40
+0,16%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

UnitedHealth augmente ses prévisions d'adhésion à son régime Medicare
information fournie par Reuters 09/09/2025 à 15:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

9 septembre - ** Les actions de l'assureur santé UnitedHealth

UNH.N augmentent de 3.2 % à 331 $

** La société estime qu'elle aura environ 78% de ses membres Medicare Advantage dans des plans avec 4 étoiles ou plus, "ce qui est conforme à nos attentes et à la performance historique" ** Les actions d'autres assureurs de santé tels que CVS CVS.N augmentent de 2,1% à 71,47 $, Elevance ELV.N en hausse de 1,3% à 312,01 $ dans les premiers échanges

** Les CMS attribuent aux plans Medicare Advantage des notes de une à cinq étoiles pour aider les consommateurs à choisir parmi les plans

** La société réaffirme également ses prévisions de bénéfice ajusté pour 2025 d'au moins 16 $ par action

Valeurs associées

CVS HEALTH
71,440 USD NYSE +1,68%
ELEVANCE HEALTH
310,650 USD NYSE +0,80%
UNITEDHEALTH GRO
332,715 USD NYSE +3,76%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank