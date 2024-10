UnitedHealth attendu dans le rouge après des prévisions revues à la baisse

(AOF) - UnitedHealth, dont le titre se replie de 3% en avant-bourse, a fait part d'un bénéfice ajusté par action de 7,15 dollars au troisième trimestre, contre environ 7 dollars de consensus. Les revenus ont atteint 100,8 milliards de dollars, là où le consensus visait 99 milliards de dollars. Le groupe d'assurance et de services de santé anticipe désormais un BPA ajusté entre 27,50 et 27,75 dollars, une fourchette-cible resserrée à la baisse par rapport à celle de 27,50 à 28 dollars établie depuis près d'un an.

