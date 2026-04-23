United Rentals revoit ses prévisions à la hausse après que de grands projets ont alimenté un premier trimestre record

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

United Rentals URI.N a fait état d'un chiffre d'affaires record au premier trimestre et a relevé ses prévisions de ventes annuelles mercredi, alors que davantage de clients ont loué du matériel pour de grands projets de construction et industriels, ce qui a fait grimper ses actions de plus de 16% dans les échanges prolongés.

La course entre les grandes entreprises technologiques pour mettre en place les centres de données nécessaires à l'intelligence artificielle a déclenché un boom de la construction aux États-Unis, entraînant une hausse de la demande de matériel de location, ce qui pourrait donner un coup de pouce à des entreprises telles que United Rentals.

"Les augmentations de nos prévisions pour l'année entière sont soutenues par l'élan que nous portons dans notre saison chargée et par les opportunités de croissance que nos clients voient à l'horizon, en particulier dans le cadre de grands projets et de secteurs verticaux clés", a déclaré le directeur général Matthew Flannery.

* La société basée à Stamford, dans le Connecticut, a relevé ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année dans une fourchette de 16,9 à 17,4 milliards de dollars, alors qu'elle tablait auparavant sur une fourchette de 16,8 à 17,3 milliards de dollars.

* La société a enregistré un bénéfice ajusté de 9,71 dollars, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur 8,97 dollars par action, ce qui constitue son premier résultat positif en quatre trimestres.

* Le chiffre d'affaires total s'est élevé à 3,99 milliards de dollars, dépassant l'estimation moyenne des analystes qui était de 3,88 milliards de dollars.

* Le chiffre d'affaires de l'activité de location - la plus grande source de revenus de la société - a augmenté de plus de 8 % pour atteindre 3,42 milliards de dollars.

* Le segment des locations spécialisées de la société a continué à bénéficier d'une forte demande au cours du trimestre, avec une augmentation de près de 13,8 % du chiffre d'affaires pour atteindre 1,19 milliard de dollars.

* La marge nette du premier trimestre a augmenté de 20 points de base, grâce à l'augmentation des marges de location et d'équipement d'occasion et à la baisse des frais de vente, d'administration et d'intérêt, partiellement compensée par 45 millions de dollars de frais de restructuration.