United Rentals porté par les grands projets relève ses prévisions
information fournie par Zonebourse 23/04/2026 à 18:11
Les résultats trimestriels dépassent les attentes, avec un bénéfice ajusté de 9,71 dollars par action, contre 8,97 dollars attendus. Le chiffre d'affaires a atteint 3,99 milliards de dollars, également supérieur aux prévisions. L'activité de location, principale source de revenus, a progressé de plus de 8% à 3,42 milliards de dollars, tandis que le segment des locations spécialisées a enregistré une hausse de 13,8% à 1,19 milliard.
La rentabilité du groupe s'est légèrement améliorée, portée par de meilleures marges sur la location et la vente d'équipements d'occasion, ainsi que par une réduction des coûts administratifs et financiers. Ces performances intègrent toutefois un impact de 45 millions de dollars lié à des charges de restructuration. Le groupe souligne des perspectives de croissance soutenues, notamment dans les grands projets et certains secteurs stratégiques.
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