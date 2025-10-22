United Rentals manque ses prévisions de bénéfices trimestriels en raison de la pression exercée sur les marges

United Rentals URI.N a manqué mercredi ses prévisions de bénéfices pour le troisième trimestre, les marchés locaux étant confrontés à des taux d'intérêt élevés et à des incertitudes macroéconomiques, ce qui a fait chuter ses actions de plus de 6 % dans les échanges après les heures de bureau.

L'environnement inflationniste et l'augmentation des coûts qui en résulte ont exercé une pression supplémentaire sur les marges de la société de location d'équipement basée à Stamford, Connecticut, ce qui a affecté la rentabilité au cours du trimestre.

United Rentals a déclaré un bénéfice ajusté de 11,7 dollars par action pour le trimestre clos le 30 septembre, manquant l'estimation moyenne des analystes de 12,3 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

Toutefois, la société a relevé ses prévisions de revenus pour l'ensemble de l'année 2025 dans une fourchette de 16 milliards à 16,2 milliards de dollars, contre 15,8 milliards à 16,1 milliards de dollars précédemment.

Elle a déclaré un chiffre d'affaires trimestriel total de 4,23 milliards de dollars, alors que les analystes s'attendaient à un chiffre d'affaires de 4,16 milliards de dollars.