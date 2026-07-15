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United prévoit un bénéfice pour 2026 dans la fourchette haute des prévisions, malgré une nouvelle flambée des prix du carburant
information fournie par Reuters 15/07/2026 à 22:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

United Airlines UAL.O a déclaré mercredi qu’elle s’attendait à ce que son bénéfice annuel se situe dans la fourchette haute de ses prévisions antérieures, la forte demande de voyages et la hausse des tarifs contribuant à compenser une nouvelle flambée des coûts du carburant, même si ses perspectives de résultats pour le troisième trimestre se sont révélées inférieures aux attentes de Wall Street.

La compagnie aérienne basée à Chicago table désormais sur un bénéfice par action ajusté pour 2026 situé dans la fourchette haute de ses prévisions précédentes, comprise entre 9 et 11 dollars, alors même qu’elle prévoit que sa facture de carburant sera supérieure d’environ 6 milliards de dollars à ce qu’elle avait anticipé en début d’année.

La limite supérieure de cette fourchette est supérieure d’environ 5 % aux 10,46 dollars par action attendus par les analystes interrogés par LSEG.

Pour le troisième trimestre, United prévoit un bénéfice ajusté compris entre 2,50 et 3,50 dollars par action et un prix moyen du carburant de 3,69 dollars le gallon. Ce point médian de 3 dollars se compare à l'estimation moyenne des analystes, qui s'établit à 3,60 dollars par action, selon LSEG.

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