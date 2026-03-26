United Natural Foods grimpe après que Wells Fargo l'ait relevé à "surpondérer" et ait relevé ses prévisions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
26 mars - ** Les actions du grossiste en produits alimentaires United Natural Foods UNFI.N sont en hausse de 1,3 % à 44,15 $ avant le marché
** Wells Fargo passe de "poids égal" à "surpondération"; augmente le PT à 56 $ de 40 $; le nouveau PT implique une hausse de 28,6 % par rapport à la dernière clôture des actions
** La société de courtage indique que le redressement progresse bien; elle note que l'exposition de la société aux produits naturels et biologiques en fait "un excellent moyen de tirer parti de la tendance des modes de vie sains"
** La société de courtage ajoute qu'UNFI est prête à réaliser des gains significatifs en matière d'IA grâce à son réseau logistique étendu, ses grands entrepôts, sa flotte privée et sa base de main-d'œuvre à coût élevé
** A la dernière clôture, l'action UNFI a progressé de 29,3 % depuis le début de l'année
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer