United Natural Foods grimpe après que BMO l'ait relevé à "surperformance"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Corrige le nom du courtier de Needham à BMO dans le titre et les points 2,5)

25 septembre - ** Les actions du grossiste en produits alimentaires United Natural Foods UNFI.N en hausse d'environ 3 % à 30 $ avant le marché

** La maison de courtage BMO fait passer le titre de "market perform" à "surperformance"

** Elle cite le succès de la société dans l'exécution de sa stratégie d'optimisation du réseau et la fidélisation de la clientèle "meilleure que prévu"

** La société relève également son estimation de prix de 25 $ à 36 $, son plus haut niveau sur le marché ** BMO estime que la récente atteinte à la sécurité informatique n'est qu'un revers temporaire et n'affecte pas l'élan de ses activités de base ** Quatre des 11 maisons de courtage considèrent l'action comme "acheté" ou plus, 7 comme "conservé"; leur prévision médiane est de 29 $ - données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action UNFI a progressé d'environ 7 % depuis le début de l'année