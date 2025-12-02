United Natural Foods fait un bond après un bénéfice du premier trimestre supérieur aux attentes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 décembre - ** Les actions du grossiste en produits alimentaires United Natural Foods UNFI.N ont bondi d'environ 12% à 38,36 dollars, après que la société ait dépassé les estimations de bénéfices

** Le bénéfice par action ajusté du 1er trimestre s'élève à 56 cents, contre 41 cents estimés par les analystes, selon les données du LSEG

** Perte nette de 4 millions de dollars au 1er trimestre par rapport à une perte nette de 21 millions de dollars l'année dernière

** Cependant, UNFI manque les estimations de ventes pour le 1er trimestre

** A la dernière clôture, l'action a augmenté de ~26% depuis le début de l'année