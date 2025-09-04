 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
United Airlines vise les principaux marchés de Spirit en faillite avec des vols supplémentaires
information fournie par Reuters 04/09/2025 à 16:25

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'informations sur le groupe Frontier au paragraphe 3, de détails tirés du communiqué au paragraphe 5 et d'un commentaire d'analyste au paragraphe 6)

United Airlines UAL.O s'est empressée jeudi de profiter des difficultés financières de sa rivale Spirit Airlines, en renforçant sa présence sur les principaux marchés du transporteur à bas prix en faillite, notamment Fort Lauderdale, Orlando et Las Vegas.

Spirit Airlines, qui s'est placée pour la deuxième fois sous la protection de la loi sur les faillites la semaine dernière, a réduit ses activités et s'est retirée d'un certain nombre de marchés, ce qui a ouvert des perspectives à ses rivaux.

La semaine dernière, Frontier Group ULCC.O a mis en place des vols vers les bastions de Spirit .

"Nous ajoutons donc ces vols pour donner à leurs clients d'autres options s'ils le souhaitent ou s'ils en ont besoin", a déclaré Patricia Quayle, vice-présidente senior de United chargée de la planification du réseau mondial et des alliances.

United commencera à vendre des billets jeudi pour les nouveaux vols à destination de 15 villes où Spirit opère. La compagnie aérienne basée à Chicago a déclaré qu'elle ferait voler des avions plus grands entre Chicago et New York LaGuardia pour aider les clients en dehors de ses hubs à se connecter aux vols nouvellement ajoutés.

"Nous nous attendons à ce que ces transporteurs continuent à bénéficier de la réduction des activités de Spirit, même si le chevauchement total est moindre", a écrit Tom Fitzgerald, analyste chez TD Cowen, dans une note publiée au début de la semaine.

