United Airlines supprime 4 % de ses vols du vendredi au dimanche
information fournie par Reuters 06/11/2025 à 20:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

United Airlines UAL.O a déclaré jeudi qu'elle prévoyait de réduire de 4% ses vols de vendredi à dimanche après que l'Administration fédérale de l'aviation (FAA) a ordonné des réductions dans 40 aéroports américains à fort trafic pour répondre aux préoccupations en matière de sécurité du contrôle du trafic aérien.

La FAA a déclaré qu'elle prévoyait d'imposer des réductions de 10 % à partir de vendredi, mais a ensuite indiqué aux compagnies aériennes qu'elle commencerait par des réductions de 4 % et augmenterait jusqu'à 10 % la semaine prochaine.

United assure environ 4 500 vols par jour, de sorte que les réductions devraient entraîner moins de 200 annulations quotidiennes, a confirmé le transporteur.

