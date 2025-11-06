United Airlines supprime 4 % de ses vols du vendredi au dimanche

United Airlines UAL.O a déclaré jeudi qu'elle prévoyait de réduire de 4% ses vols de vendredi à dimanche après que l'Administration fédérale de l'aviation (FAA) a ordonné des réductions dans 40 aéroports américains à fort trafic pour répondre aux préoccupations en matière de sécurité du contrôle du trafic aérien.

La FAA a déclaré qu'elle prévoyait d'imposer des réductions de 10 % à partir de vendredi, mais a ensuite indiqué aux compagnies aériennes qu'elle commencerait par des réductions de 4 % et augmenterait jusqu'à 10 % la semaine prochaine.

United assure environ 4 500 vols par jour, de sorte que les réductions devraient entraîner moins de 200 annulations quotidiennes, a confirmé le transporteur.