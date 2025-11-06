United Airlines supprime 4 % de ses vols du vendredi au dimanche

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
United Airlines UAL.O a déclaré jeudi qu'elle prévoyait de réduire de 4% ses vols de vendredi à dimanche après que l'Administration fédérale de l'aviation (FAA) a ordonné des réductions dans 40 aéroports américains à fort trafic pour répondre aux préoccupations en matière de sécurité du contrôle du trafic aérien.
La FAA a déclaré qu'elle prévoyait d'imposer des réductions de 10 % à partir de vendredi, mais a ensuite indiqué aux compagnies aériennes qu'elle commencerait par des réductions de 4 % et augmenterait jusqu'à 10 % la semaine prochaine.
United assure environ 4 500 vols par jour, de sorte que les réductions devraient entraîner moins de 200 annulations quotidiennes, a confirmé le transporteur.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer