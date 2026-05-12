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United Airlines relance la ligne Houston-Caracas après 10 ans d'interruption
information fournie par Zonebourse 12/05/2026 à 14:43

La compagnie américaine rétablit une liaison quotidienne entre les Etats-Unis et le Venezuela, suspendue depuis 2017, afin de soutenir les échanges économiques et les déplacements familiaux.

United Airlines annonce la reprise, à compter du 11 août, d'un vol quotidien sans escale entre Houston et Caracas, opéré en Boeing 737 MAX 8. La liaison reliera l'aéroport George Bush Intercontinental à l'aéroport Simon Bolívar et reste soumise à l'approbation des autorités.

La compagnie avait suspendu ses vols vers le Venezuela en juin 2017. Ce retour vise à renforcer les liens économiques et culturels entre les deux pays, ainsi qu'à faciliter les déplacements des familles et des professionnels.

Selon Patrick Quayle, vice-président senior en charge de la planification du réseau mondial et des alliances, cette reprise "renforce le rôle de Houston comme principale porte d'entrée vers la région".

Le secrétaire américain aux Transports Sean P. Duffy estime de son côté que cette liaison sera "essentielle pour transporter les travailleurs du secteur pétrolier" alors que Washington et Caracas cherchent à accroître la production énergétique.

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