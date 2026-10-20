United Airlines recule après avoir annoncé un bénéfice prévisionnel pour le quatrième trimestre inférieur aux estimations

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20 octobre - ** L'action United Airlines UAL.O recule de près de 3% à 95,35 dollars en séance prolongée

** La compagnie prévoit un bénéfice au quatrième trimestre inférieur aux estimations, la hausse des coûts du carburant pesant sur les gains générés par la forte demande de voyages et la hausse des prix des billets

** La compagnie aérienne basée à Chicago table sur un bénéfice ajusté compris entre 50 cents et 1,50 dollar par action pour le trimestre clos en décembre, contre une estimation moyenne des analystes de 1,76 dollar par action, selon les données compilées par LSEG.

** Son bénéfice ajusté du troisième trimestre, à 2,54 dollars par action, a manqué de peu les estimations de 2,57 dollars, alors même que son chiffre d’affaires a progressé de 17,4% pour atteindre environ 17,9 milliards de dollars

** À la clôture d'hier, l'action affichait une baisse de 12,6% depuis le début de l'année