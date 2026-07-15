United Airlines recule après avoir annoncé des prévisions de bénéfice pour le troisième trimestre inférieures aux estimations

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15 juillet - ** L'action UAL.O de United Airlines recule de 4,1 % à 116,03 dollars en séance prolongée ** La société prévoit un bénéfice par action ajusté de compris entre 2,50 et 3,50 dollars au troisième trimestre, soit un niveau inférieur à l'estimation moyenne des analystes de 3,60 dollars – données compilées par LSEG

** La compagnie prévoit un prix moyen du carburant de 3,69 dollars le gallon au troisième trimestre

** La marge d’EBITDA ajustée du deuxième trimestre recule à 9,8 %, contre 16,7 % il y a un an

** Prévoit des dépenses d'investissement d'environ 7,5 milliards de dollars pour l'exercice 2026

** À la clôture de mercredi, le titre affichait une hausse de 8,2 % depuis le début de l'année