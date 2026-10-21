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United Airlines prévoit une hausse des coûts de carburant jusqu'en 2027 et met en garde contre des difficultés en matière de marges
information fournie par Reuters 21/10/2026 à 16:48

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Scott Kirby, directeur général de United Airlines UAL.O , a déclaré mercredi que la compagnie aérienne s'attendait à ce que les prix du carburant restent élevés tout au long de l'année 2027.

M. Kirby a précisé que pour atteindre l’objectif de United, à savoir des marges avant impôts à deux chiffres l’année prochaine, il faudrait probablement une baisse des coûts de carburant, un ralentissement de la croissance des capacités du secteur ou que les compagnies aériennes continuent de privilégier des tarifs plus élevés plutôt que des avions mieux remplis.

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