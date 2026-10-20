United Airlines prévoit un bénéfice inférieur aux estimations pour le quatrième trimestre, invoquant le coût élevé du carburant

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(Entièrement révisé, avec des précisions supplémentaires tirées du communiqué sur les résultats)

* L'hypothèse de United sur le carburant pour le quatrième trimestre dépasse de 45 cents par gallon les attentes de Wall Street

* Les coûts de carburant du troisième trimestre ont bondi de 62%, pesant sur les marges malgré un chiffre d'affaires record

* La forte demande en matière de voyages d'affaires soutient les prévisions d'une croissance du chiffre d'affaires de plus de 20% au quatrième trimestre

par Rajesh Kumar Singh

United Airlines UAL.O a annoncé mardi des prévisions de bénéfices pour le quatrième trimestre bien inférieures aux estimations de Wall Street, malgré des prévisions de chiffre d’affaires record, la flambée des coûts de carburantmenaçant de neutraliser les gains liés à la forte demande de voyages et à la hausse des prix des billets.

La compagnie aérienne basée à Chicago table sur un bénéfice ajusté compris entre 50 cents et 1,50 dollar par action pour le trimestre se terminant en décembre. Les données de LSEG indiquent une estimation moyenne des analystes de 1,76 dollar. Le point médian de 1 dollar des prévisions de la compagnie est inférieur de 43% aux attentes.

Même la forte demande et la hausse brutale des tarifs n’ont pas suffi à protéger les bénéfices des compagnies aériennes du choc des prix du carburant. Les tarifs aériens américains ont augmenté en moyenne de près de 23% en glissement annuel au cours des sept mois écoulés jusqu’en septembre, selon les données gouvernementales.

United prévoit de payer 4,80 dollars le gallon de kérosène au quatrième trimestre, soit environ 45 cents de plus que l’hypothèse consensuelle du marché. Cette différence se traduit par un impact d’environ 1 dollar par action sur le bénéfice, a indiqué la compagnie.

La compagnie prévoit une croissance de son chiffre d’affaires de plus de 20% au quatrième trimestre par rapport à l’année précédente, en accélération par rapport à la croissance de 17,4% enregistrée au trimestre clos en septembre, la demande restant forte.

LE CHOC DU CARBURANT PÈSE SUR LES BÉNÉFICES

Au début du mois, Delta Air Lines , concurrente de United DAL.N a revu à la baisse ses prévisions de bénéfices annuels de près d’un quart après avoir anticipé une hausse de 6 milliards de dollars de sa facture de carburant par rapport à l’année dernière.

Le directeur général de Delta, Ed Bastian, a averti que les compagnies aériennes pourraient devoir limiter davantage la croissance de leur trafic l’année prochaine afin de maintenir des tarifs plus élevés et de préserver leur rentabilité.

Les compagnies aériennes américaines ont dépensé 42,9 milliards de dollars en carburant au cours des huit premiers mois de 2026, soit une hausse de 13,2 milliards par rapport à l’année précédente, malgré une consommation en légère baisse, selon les données du gouvernement.

En Europe, le directeur général de Ryanair, Michael O'Leary, a averti mardi que les tarifs aériens pourraient augmenter jusqu'à 20% l'année prochaine, alors que les coûts élevés du carburant et la réduction des capacités des compagnies aériennes mettent le secteur sous pression.

Les dépenses de carburant de United au troisième trimestre ont bondi de 62%, soit 1,85 milliard de dollars, par rapport à l'année précédente, alors même que la capacité n'a augmenté que de 1,3%.

La compagnie a annoncé un bénéfice ajusté de 2,54 dollars par action au troisième trimestre, manquant de peu les estimations des analystes qui tablaient sur 2,57 dollars.

Le chiffre d’affaires des contrats a bondi de 26%, tandis que les revenus premium ont progressé de 17% et les revenus de la classe « Basic Economy » de 16%, reflétant une forte demande généralisée.

La compagnie discutera de ses résultats financiers lors d’une conférence téléphonique avec les analystes et les investisseurs mercredi matin.