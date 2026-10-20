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United Airlines prévoit un bénéfice inférieur aux estimations pour le quatrième trimestre, en raison de la hausse des coûts du carburant
information fournie par Reuters 20/10/2026 à 22:06

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

United Airlines UAL.O a annoncé mardi des prévisions de bénéfices pour le quatrième trimestre nettement inférieures aux estimations de Wall Street, malgré des prévisions de chiffre d'affaires record, la flambée des coûts du carburant menaçant de contrebalancer les gains liés à la forte demande de voyages et à la hausse des prix des billets.

La compagnie aérienne basée à Chicago table sur un bénéfice ajusté compris entre 50 cents et 1,50 dollar par action pour le trimestre clos en décembre, contre une estimation moyenne des analystes de 1,76 dollar, selon les données compilées par LSEG. Son bénéfice ajusté du troisième trimestre, à 2,54 dollars par action, a manqué de peu les estimations de 2,57 dollars, alors même que son chiffre d'affaires a progressé de 17,4% pour s'établir à environ 17,9 milliards de dollars.

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