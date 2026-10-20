United Airlines prévoit un bénéfice inférieur aux attentes face à la hausse du carburant

United Airlines a présenté des prévisions de bénéfice ajusté pour le quatrième trimestre comprises entre 0,50 et 1,50 dollar par action, contre 1,76 dollar attendu par les analystes. Le point médian de cette fourchette ressort ainsi 43% sous le consensus, malgré une croissance du chiffre d'affaires attendue à plus de 20% sur un an. La compagnie américaine anticipe un prix du kérosène de 4,80 dollars le gallon, supérieur de 45 cents aux estimations du marché, ce qui représenterait un impact d'environ 1 dollar par action sur son bénéfice. Cette pression intervient alors que les tarifs aériens américains ont augmenté de près de 23% sur un an au cours des sept mois achevés en septembre.

La flambée du carburant affecte l'ensemble du secteur aérien, poussant notamment Delta Air Lines à réduire de près d'un quart ses prévisions de bénéfice annuel. Les compagnies américaines ont dépensé 42,9 milliards de dollars en carburant sur les huit premiers mois de 2026, soit 13,2 milliards de plus qu'un an auparavant. En Europe, Ryanair anticipe une hausse des prix des billets pouvant atteindre 20% l'année prochaine, tandis que plusieurs transporteurs envisagent de limiter leurs capacités pour préserver leurs marges.

Au troisième trimestre, United Airlines a enregistré une hausse de 62% de ses dépenses de carburant, soit 1,85 milliard de dollars supplémentaires, malgré une augmentation limitée à 1,3% de ses capacités. Son bénéfice ajusté s'est établi à 2,54 dollars par action, légèrement sous les 2,57 dollars attendus. La demande reste néanmoins solide, avec une progression de 26% des revenus liés aux entreprises, de 17% pour les offres haut de gamme et de 16% pour la classe économique de base. La compagnie détaillera ses résultats mercredi lors d'une conférence avec les investisseurs.

Le titre United Airlines concède 1,5% dans les échanges prolongés.