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United Airlines passe un accord pour relever les salaires de ses hôtesses et stewards
information fournie par Zonebourse 26/03/2026 à 18:14

Le transporteur américain renforce ses conditions sociales avec un projet d'accord couvrant 30 000 membres d'équipage, encore soumis à une validation syndicale.

United Airlines annonce un accord de principe avec l'Association of Flight Attendants-CWA, prévoyant des hausses de rémunération et des améliorations des conditions de travail pour ses 30 000 personnels navigants commerciaux.

Le texte inclut des augmentations immédiates après ratification ainsi qu'un salaire horaire pouvant atteindre 100 dollars (USD) en fin de période, positionnant ces salariés parmi les mieux rémunérés du secteur.

Des mesures complémentaires sont prévues, notamment une rémunération pour l'embarquement, des compensations pour les longues périodes d'attente entre vols et une prime à la signature.

Le montant total des primes s'élève à 740 millions de dollars.

L'accord doit encore être approuvé par le conseil exécutif du syndicat, puis soumis au vote des personnels concernés, précise la compagnie.

Vers 18h15 à Paris, le titre reculait de 0,5% à Wall Street.

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